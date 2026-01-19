A metà gennaio 2026, nel comune di Delebio, in provincia di Sondrio, sono state osservate e filmate delle rondini nonostante le basse temperature invernali. Questo avvistamento insolito in pieno inverno solleva curiosità sulla presenza di queste specie in periodi e condizioni climatiche atypiche. La notizia evidenzia come alcuni uccelli possano adattarsi a cambiamenti climatici o comportamentali, suscitando interesse tra appassionati e studiosi di avifauna.

Attorno alla metà di gennaio 2026, nel periodo più freddo dell'anno, nel cielo del comune di Delebio (Lombardia) sono state avvistate e filmate delle rondini. Il video condiviso da Emanuele Barini ha suscitato curiosità e incredulità. Ecco perché è possibile vedere questi uccelli anche in pieno inverno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le foto di Eros e Silvano, i rari ibis eremita che hanno scelto la provincia di Roma per l’inverno

In un campo di Pomezia, nella provincia di Roma, sono stati fotografati due ibis eremita, specie rara e minacciata di estinzione. Eros e Silvano, questi esemplari, rappresentano importanti esempi di conservazione e biodiversità locale. L’incontro offre uno spunto per conoscere meglio questa specie e l’impegno dedicato alla tutela della fauna selvatica nella zona.

Leggi anche: L’orsetta Nina si prepara a tornare libera nei boschi d’Abruzzo: il rilascio all’inizio dell’inverno

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Avvistate rondini a gennaio in provincia di Sondrio: com’è possibile in pieno inverno - Attorno alla metà di gennaio 2026, nel periodo più freddo dell'anno, nel cielo del comune di Delebio (Lombardia) sono state avvistate e filmate delle ... fanpage.it