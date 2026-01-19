L'articolo analizza il caso del maranza assassino, esplorando come giustificazionismi e retoriche condivise da politica e chiesa abbiano contribuito a una narrazione che minimizza la gravità dell'evento. Si approfondiscono le dinamiche sociali e culturali che hanno portato a questa giustificazione, evidenziando come la sottomissione alle spiegazioni sentimentalistiche possa influenzare il dibattito pubblico e giudiziario.

Pare incredibile ma più emergono i trascorsi loschi e perfino infami dei "Morettì", come ha subito preso a chiamarli la stampa birignao, e più questi eroi dei nostri tempi vengono colti con una certa ammirazione o complicità allusiva: vedi però di che erano capaci, vedi che dritti. Il fatto che in un loro tugurio siano bruciati duecento ragazzini, quaranta dei quali cadaveri, non disturba nessuno e avendo io scritto che due così li avrei visti volentieri a San Leo, la rocca di Cagliostro, mi sono sentito definire ubriacone da bar da un non così influente opinionista il cui ragionamento si può riassumere come segue: tutto possiamo accettare, sopportare, ma non che vengano traditi i sacri princìpi del garantismo.

© Ilgiornaleditalia.it - "Aveva l'abisso dentro": l'incredibile giustificazionismo per il maranza assassino, condiviso da politica e clero

Il clero in toga è infinitamente più clericale del clero in tonaca

Il clero in toga rappresenta una forma di identità più formalizzata rispetto a quello in tonaca, riflettendo ruoli e funzioni specifiche. Con l’avvio della visita pastorale dei vescovi dell’Anm nelle diocesi di Trani, Molfetta e Andria, si avvicinano momenti di confronto e ascolto delle comunità locali, nel rispetto delle diverse testimonianze di fede e impegno pastorale.

