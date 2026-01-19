Aveva aspirato per sbaglio un cacciavite odontoiatrico i sintomi che avevano insospettito la donna | il caso a Reggio Calabria

Una donna di Reggio Calabria si è rivolta al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano dopo aver aspirato accidentalmente un cacciavite odontoiatrico. I sintomi, tra cui una tosse persistente e dolori toracici intensi, hanno richiesto un intervento medico urgente. Questo caso evidenzia l’importanza di prestare attenzione a incidenti domestici e di consultare immediatamente un professionista in presenza di sintomi sospetti.

Una tosse insistente e forti dolori toracici hanno convinto una donna di Reggio Calabria a recarsi al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano. Quello che i medici hanno scoperto, però, ha quasi dell’incredibile perché nel suo polmone destro era rimasto incastrato un cacciavite odontoiatrico, inalato per sbaglio giorni prima. La scoperta è stata possibile grazie a una Tac che la paziente aveva eseguito per chiarire l’origine dei sintomi. Gli esami che aveva fatto avevano mostrato non solo il corpo estraneo metallico, ma anche la presenza di aria nello spazio tra i polmoni. L’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Open.online

Cacciavite odontoiatrico incastrato nei bronchi di una donna. "È stato inalato per sbaglio"Una donna si è recata al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, lamentando tosse persistente e dolore al petto.

Al pronto soccorso con tosse e dolore toracico, aveva cacciavite odontoiatrico incastrato in un broncoUna donna è stata ricoverata al pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dopo aver inalato un cacciavite odontoiatrico, rimasto incastrato in un bronco.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ferrari 458 Italia. L'ultimo V8 aspirato made in Maranello. - facebook.com facebook