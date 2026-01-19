Aversa e San Paolo | un legame millenario tra storia devozione e Palle di tradizione

Aversa e San Paolo condividono un legame antico, radicato nella storia e nella devozione locale. La città si appresta a celebrare, il 25 gennaio 2026, la Solennità della Conversione di San Paolo, Patrono di Aversa e della Diocesi. Questa ricorrenza rappresenta un momento di riflessione e tradizione, che unisce la comunità in un senso di identità e spiritualità.

Aversa si prepara a celebrare la Solennità della Conversione di San Paolo, Patrono della città e della Diocesi, il prossimo 25 gennaio 2026. Non è solo una festa religiosa, ma il rinnovo di un'identità profonda: Aversa è, per eccellenza, un territorio "paolino". La tradizione vuole che il Santo.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: L’Anfiteatro di Verona: un palcoscenico millenario tra storia, musica e spettacoli Tra devozione e tradizione. Falò di Sant’Antonio. A dare il via all’evento sarà monsignor Delpini

La Festa di Sant’Antonio Abate si svolgerà nel centro della città dal 16 al 18 gennaio, con falò, liturgie e momenti di condivisione. Monsignor Delpini aprirà ufficialmente l’evento, che rappresenta un momento tradizionale importante per la comunità. L’iniziativa unisce devozione e radici culturali, offrendo occasioni di incontro e spiritualità in un contesto di continuità e identità locale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Al via le celebrazioni per il 25° della Beatificazione di Padre Paolo Manna - 1952), avranno ufficialmente inizio le celebrazioni per il 25° anniversario della sua Beatificazione, avvenuta in Piazza San Pietro il 4 ... casertanews.it

Aversa, vivere la gravidanza senza ansia: i consigli del ginecologo Francesco Paolo Improda - #Pupiatv - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.