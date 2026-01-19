Avellino la panchina è un affare di famiglia

A Avellino, la panchina rappresenta un affare di famiglia. L’US Avellino 1912 ha annunciato l’ingresso di Vincenzo Biancolino, figlio del tecnico dei Lupi, nel ruolo di collaboratore tecnico. Questa scelta sottolinea l’importanza delle relazioni familiari all’interno del club, evidenziando un legame diretto tra la guida tecnica e il personale di supporto. La decisione si inserisce in un contesto di continuità e fiducia nelle competenze di famiglia.

C'è una novità significativa nell'organigramma dell' US Avellino 1912: il club ha ufficializzato l'ingresso di Vincenzo Biancolino, figlio del tecnico dei Lupi, nel ruolo di collaboratore tecnico. Il giovane Biancolino ha scelto di lasciare gli Stati Uniti, dove risiedeva stabilmente, per sposare la causa biancoverde e supportare il padre in questa delicata fase della stagione. Il suo "esordio" operativo è già avvenuto in occasione della sfida contro la Carrarese, ma solo nelle ultime ore la società ha provveduto ad aggiornare formalmente l'elenco dei quadri tecnici sul proprio sito ufficiale.

