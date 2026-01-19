I Carabinieri di Avellino hanno denunciato un uomo di 47 anni per uso di documenti falsi e atti fraudolenti. Durante i controlli, è stata sequestrata un’autovettura con targa polacca irregolare e documentazione contraffatta. Le verifiche rientrano nell’attività di prevenzione e contrasto alle frodi, garantendo maggiore sicurezza sul territorio.

Controlli dei Carabinieri ad Avellino: l’auto aveva targhe estere irregolari e documentazione falsa. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobil e della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 47enne irpino per “ atti falsi ” e “ truffa ”. Durante un controllo effettuato nel capoluogo irpino, l’uomo è stato fermato alla guida di un’autovettura che risultava circolare con targhe polacche ma ancora immatricolata in Italia. Dai successivi accertamenti emergeva inoltre, che il conducente, avrebbe esibito all’A.C.I. un contratto di noleggio falso al fine di ottenere l’iscrizione al Re. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avellino – I Carabinieri denunciano un 47enne per atti falsi e sequestrano un autovettura con targa polacca

Avellino: 47enne denunciato per atti falsi, sequestrata auto con targa polacca

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Avellino hanno denunciato un uomo di 47 anni per atti falsi e truffa, sequestrando anche un veicolo con targa polacca. L’indagine ha portato alla luce attività illecite legate a documenti falsi, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sul fenomeno. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli accurati per prevenire comportamenti fraudolenti nel territorio.

In auto con targa falsa: i Carabinieri denunciano un 47enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Avellino hanno denunciato un uomo di 47 anni per aver utilizzato una targa falsa durante la circolazione. L’indagine ha portato all’accertamento di atti falsi e di un possibile tentativo di truffa. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla circolazione stradale e di agire con correttezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

I Carabinieri denunciano un 47enne per Atti Falsi e sequestrano un autovettura con targa polacca - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 47enne irpino per “atti falsi” e “truffa”. irpinianews.it