Nella mattina del 19 gennaio 2026, un tir carico di marmellata è stato coinvolto in un incendio presso l’area di servizio Serravalle sull’autostrada A11. I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti tempestivamente con l’autobotte per domare le fiamme e contenere i danni. L’incidente ha provocato la distruzione del veicolo ma non si sono registrati feriti.

Un tir in sosta carico di vasetti di marmellata ha preso improvvisamente fuoco. Per lo spegnimento è stato necessario l’utilizzo dello schiumogeno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l’autista, che prontamente ha staccato la motrice dal semirimorchio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A11: tir in fiamme all’area di servizio Serravalle. Distrutto carico di marmellata

Leggi anche: Autoarticolato in fiamme nell’area di servizio dell’autostrada A11

Autostrada A11: area di servizio Migliarino sud chiusa per una notte

L'area di servizio Migliarino sud sull'autostrada A11 sarà chiusa per una notte a causa di lavori di ispezione e manutenzione. La chiusura temporanea è prevista per garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni. Si consiglia agli utenti di pianificare di conseguenza il proprio viaggio, tenendo presente questa interruzione temporanea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Tir in fiamme nell'area di servizio sull'A11 - Il mezzo trasportava materiale alimentare in contenitori in plastica ... toscanamedianews.it