Auto in fiamme lungo la strada statale 33 del Sempione

Sabato 17 gennaio, lungo la strada statale 337 nel VCO, a Masera, si è verificato un incendio che ha coinvolto un'auto. I vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono intervenuti nel pomeriggio per domare le fiamme. L'incidente ha causato disagi alla circolazione, ma non si registrano feriti. La dinamica dell'evento è ancora oggetto di approfondimento.

Auto in fiamme nel Vco, a Masera, lungo strada statale 337. Intervento nel pomeriggio di sabato 17 gennaio dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per l' incendio di un'autovettura. L'episodio si è verificato in prossimità dello svincolo di Masera, lungo la strada statale 33 del.

