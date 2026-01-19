Un incidente tra auto e autobus nel Barese ha causato due morti tra i giovani, e un 19enne è grave. L’incidente è avvenuto tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, coinvolgendo un veicolo privato e un mezzo di trasporto pubblico. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dello scontro.

(Adnkronos) – Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, nello scontro tra una automobile e un autobus della società di trasporti Sita. A perdere la vita il conducente della vettura, u n giovane di 18 anni, e una ragazzina di 15 anni che era nella stessa auto. Un ragazzo di 19 anni, anche lui passeggero del mezzo, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Miulli. Ferito anche il conducente del bus. A bordo del veicolo c’erano alcuni passeggeri. Non si sa se hanno subito conseguenze. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Auto contro bus nel barese, morti due giovanissimi: grave un 19enne

Auto contro un muretto nel Barese, morti fratello e sorellaUn incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale 41 tra Altamura e Laterza, nel Barese.

Schianto tra due auto e un bus, terribile incidente: morti due ragazziUn grave incidente si è verificato questa sera in Puglia, lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti a un'altra località.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Auto contro bus nel Barese, morti due giovanissimi - Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto questa sera tra Adelfia e Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, n ello scontro tra una automobile e un autobus della società di tra ... varesenoi.it