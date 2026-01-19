Auto con a bordo tre persone insospettisce i carabinieri | scatta un inseguimento di 6 km

Durante la notte a Scampia, un'auto con a bordo tre persone ha attirato l'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato un inseguimento di circa 6 km. All’interno, un 26enne già noto alle forze dell’ordine ha opposto resistenza ed è stato arrestato dai militari della stazione di Villaricca. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo del territorio volta a garantire la sicurezza pubblica.

La vettura è partita incurante dell’alt, rischiando anche di investire una persona. Da lì è partito un inseguimento tra manovre spericolate e strade percorse contromano Questa notte a Scampia i carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per resistenza un 26enne, già noto alle forze dell’ordine. Tutto inizia a Villaricca, quando la gazzella percorre le strade della cittadina a nord di Napoli. Piove molto ma un’auto ferma, ma in moto, insospettisce i carabinieri. A bordo ci sono tre persone. La vettura parte incurante dell’alt, rischiando anche di investire una persona. Inizia un inseguimento tra manovre spericolate e strade percorse contromano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

A bordo di un'auto rubata non si ferma all'alt: scatta l'inseguimento in Fi-Pi-Li

Nella notte del 31 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno avviato un inseguimento sulla Fi-Pi-Li, a seguito di un'auto rubata che non si è fermata all’alt. Durante il controllo, un uomo di 31 anni è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio evidenzia l'importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza stradale e pubblica.

Leggi anche: Auto con tre persone a bordo va a fuoco sull’Autostrada A16: paura in Irpinia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Renault Clio, mai vista così tanta tecnologia a bordo - Renault Clio, dove l’innovazione non fa rumore ma cambia il modo di guidare: audio d’autore, IA conversazionale e sicurezza di livello superiore ... virgilio.it

Benvenuto a bordo della tua nuova Audi A3 Sportback! Un’auto che sa distinguersi ovunque. Complimenti per averla scelta. Grazie per aver scelto di affidarti a noi. Auguri! Consegnata AUDI A3 35TDI SPORTBACK GIEMME AUTO Auto Nuove & Usate | - facebook.com facebook