Autista del bus minacciata dal passeggero | ancora un episodio in città

Un episodio di tensione si è verificato a Bologna, questa volta in zona San Donato, alla rotonda Sant’Egidio. Un’autista del bus della linea 28 è stata minacciata da un passeggero durante un normale servizio. Si tratta dell’ennesimo caso di comportamento violento sui mezzi pubblici cittadini, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza degli operatori e degli utenti delle reti di trasporto pubblico.

Un altro episodio di violenza sugli autobus a Bologna. Questa volta in zona San Donato, alla rotonda Sant'Egidio, mentre la conducente stava effettuando un normale servizio della linea 28. Intorno a mezzanotte, i carabinieri sono dovuti intervenire per la segnalazione di un uomo che, a bordo del.

Il passeggero che ha minacciato l'autista del bus cercando di afferrare il volante

Un episodio di tensione si è verificato sulla linea 101 tra Bologna e Imola, venerdì pomeriggio intorno alle 16. Un passeggero ha cercato di afferrare il volante del bus, minacciando l’autista. L’incidente ha creato apprensione tra i presenti, senza conseguenze gravi. La vicenda è sotto monitoraggio da parte delle autorità, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire quanto accaduto.

Paura sul bus a Bologna, autista minacciato con un’arma da un passeggero. “Fai il tuo lavoro, vai avanti e non ti fermare”

Il 13 gennaio 2025 a Bologna, un autista Tper è stato minacciato da un passeggero straniero armato di un coltello o cacciavite. L’uomo ha pronunciato le parole: “Fai il tuo lavoro, vai avanti e non ti fermare”, creando momenti di tensione a bordo del bus. L’incidente evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.

Minaccia l'autista di un bus e tenta di afferrare il volante - Prima ha inseguito il bus, costringendo l'autista a fermarsi, poi è salito e lo ha minacciato, tentando anche di afferrare il volante. ansa.it