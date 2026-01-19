Martedì agli Australian Open vedremo in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Entrambi gli azzurri scenderanno in campo nel rispetto del loro programma, con orari che consentono una visione più agevole anche per il pubblico italiano. Di seguito il dettaglio degli orari e le modalità di visione delle loro partite, per seguire con attenzione l’avvio della loro avventura nel torneo.

Buona notizia per gli italiani: nonostante il fuso orario, Jannik Sinner esordirà agli Australian Open in un orario comodo. L’azzurro ( il suo tabellone ) scende in campo nel primo turno dello Slam australiano non prima delle 9 italiane. L’avversario è Hugo Gaston, numero 93 del ranking Atp e giocatore più da terra rossa che da cemento. Esordio nella notte invece per Lorenzo Musetti. Capitolo italiani: fin qui il bilancio non è stato positivo. L’unico a superare il primo turno è stato Francesco Maestrelli, che ha battuto Atmane. Eliminati Cobolli, Nardi e Bellucci. Oggi però tocca agli ultimi sei rimasti in corsa Oltre a Sinner e Musetti, la giornata azzurra si completa con Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, impegnati nei rispettivi esordi al primo turno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: quando giocano i due azzurri e dove vederli | Il programma di martedì

Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: il programma del primo turno degli azzurri

L’Australian Open 2026 inizia con l’ingresso degli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo nel primo turno del tabellone singolare maschile. La terza giornata vedrà il debutto dei due tennisti italiani, pronti a confrontarsi con avversari di rilievo nel rispetto del loro percorso nel torneo. Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per gli atleti di confermare la loro preparazione e determinazione a livello internazionale.

Australian Open, programma seconda giornata e quando giocano Sinner e Musetti

L'Australian Open inizia domani, domenica 18 gennaio, segnando l'apertura della stagione tennistica internazionale. La seconda giornata prevede diversi incontri, tra cui quelli di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. I match si svolgeranno nel corso della giornata, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire le prime fasi di uno dei principali tornei del circuito. Ecco il programma dettagliato e gli orari delle gare dei due italiani.

