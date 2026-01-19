Australian Open oggi Djokovic-Martinez – Il match in diretta

Oggi agli Australian Open 2026 si disputa il match tra Novak Djokovic e Pedro Martinez, nel primo turno del torneo. Djokovic, tornato in evidenza dopo il successo nelle edizioni precedenti, affronta lo spagnolo, numero 71 del ranking mondiale. L'incontro si inserisce nel contesto di un torneo che vede anche Jannik Sinner, bicampione in carica, pronto a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni.

(Adnkronos) – Novak Djokovic torna protagonista agli Australian Open 2026. Oggi, lunedì 19 gennaio, il tennista serbo affronta lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo nel primo turno del primo Slam della stagione, a cui Jannik Sinner arriva da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e 2025. Djokovic è reduce dal forfait alle ultime Atp Finals per problemi fisici. Dove vedere Djokovic-Martinez? Come tutte le partite degli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Australian Open, oggi Alcaraz-Walton – Il match in diretta

Oggi, domenica 18 gennaio, si svolge il primo turno degli Australian Open 2026, con Carlos Alcaraz che affronta Walton. La partita si tiene nel rispetto del calendario ufficiale del torneo, offrendo agli appassionati un confronto tra due tennisti di rilievo. Seguiremo l’evento in diretta, fornendo aggiornamenti sui momenti salienti del match.

LIVE Sinner-Auger Aliassime 0-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il match inizia sul servizio del canadese

Segui in tempo reale l’inizio del match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime agli Australian Open. La partita, valida per la prima settimana del torneo, è iniziata con il servizio del canadese. Aggiorna questa pagina per rimanere informato sui punteggi e le azioni principali della sfida, che promette grande spettacolo nel contesto di uno dei tornei più importanti del tennis internazionale.

