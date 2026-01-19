Australian Open | Maestrelli eroico Batte Atmane e trova Djokovic al secondo turno

Nel primo giorno dell'Australian Open, Maestrelli si distingue con una vittoria importante contro Atmane, avanzando al secondo turno. Mentre i grandi nomi come Sinner e Musetti sono ancora in attesa, questa performance rappresenta un'occasione per l'Italia di confermare la propria presenza nel torneo più prestigioso del calendario. Un passo importante per il giovane tennista pisano, che ora si prepara ad affrontare Djokovic in una sfida di grande rilevanza.

PISA – Pisa si sveglia dall’altra parte del mondo. In attesa dei big Sinner e Musetti, l’Italia del tennis scopre un nuovo eroe. È Francesco Maestrelli, 23 anni, pisano doc e cuore nerazzurro. Per lui è la prima volta in assoluto nel tabellone principale di uno Slam. Un debutto che diventa subito storia. Il “Maestro” ha superato il francese Terence Atmane dopo una battaglia epica. Cinque set, una maratona mai corsa prima in vita sua. Era sotto due set a uno, sembrava finita. Invece ha trovato energie impensabili. Tra il quarto e il quinto parziale è stato devastante. Un doppio 6-1 senza appello, condito da ben 28 ace.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Australian Open, favola Maestrelli: batte Atmane e al secondo turno affronterà Djokovic

Francesco Maestrelli, tennista italiano del ranking ATP 141, ha conquistato il passaggio al secondo turno dell’Australian Open 2026. All’esordio nel tabellone principale di uno Slam, il giovane toscano ha battuto al quinto set il francese Terence Atmane, qualificandosi per affrontare ora Novak Djokovic. Un risultato importante che segna un passo avanti nella sua carriera nel circuito internazionale.

Australian Open 2026, impresa di Francesco Maestrelli: l’azzurro vola al secondo turno. Ma rischia di trovare Djokovic

All'Australian Open 2026, Francesco Maestrelli si distingue nel suo primo Slam, qualificandosi per il secondo turno dopo una vittoria in cinque set contro Terence Atmane. La sua prestazione, durata oltre tre ore, segnala un promettente inizio di carriera per il giovane tennista italiano, che ora si prepara ad affrontare possibili sfide future, incluso un eventuale incontro con Novak Djokovic.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Australian Open: Maestrelli vince e sfida al secondo turno Djokovic. Fuori Arnaldi e Bellucci - Francesco Maestrelli vive una favola personale agli Australian Open: il 23enne tennista pisano, al primo Slam in carriera, batte il francese Terence Atmane e va al secondo turno a Melbourne dove ... ansa.it