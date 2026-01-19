Australian Open Maestrelli da sogno | Atmane eliminato e primo successo in uno Slam Chi è il tennista azzurro

Francesco Maestrelli, giovane tennista italiano, ha ottenuto un importante risultato agli Australian Open 2026. Dopo aver superato Terence Atmane nel turno di qualificazione, il pisano si è qualificato per il tabellone principale dello Slam australiano, segnando il suo primo successo in un torneo del Grande Slam. Questa performance rappresenta un passo avanti significativo nella sua carriera, con possibilità di affrontare grandi campioni come Novak Djokovic nel prossimo turno.

(Adnkronos) – Francesco Maestrelli protagonista agli Australian Open 2026. Il tennista pisano si è qualificato per il tabellone principale del singolare maschile agli Australian Open 2026 e oggi, lunedì 19 gennaio, ha vinto per la prima volta un match nello Slam australiano contro Terence Atmane e ora potrebbe sfidare Novak Djokovic al secondo turno. Ma chi è il tennista azzurro? Ecco la sua storia. L'azzurro ha vinto il suo primo match nel main draw degli Australian Open in maniera clamorosa. Attualmente numero 137 del ranking Atp, l'azzurro ha eliminato il francese Terence Atmane (numero 64 Atp), per 6-4 3-6 6-7 6-1 6-1.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

LIVE Maestrelli-Atmane 0-0, Australian Open 2026 in DIRETTA: a breve il debutto Slam del qualificato azzurro

Segui in tempo reale l’incontro tra Maestrelli e Atmane, valido per il primo turno dell'Australian Open 2026. La partita, ancora in corso, si svolge sul Court 14 e rappresenta il debutto Slam per il tennista qualificato italiano. Aggiorna questa pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti e i risultati in diretta.

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam

