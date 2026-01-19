Australian Open favola Maestrelli | vince all’esordio Slam è la partita che svolta una carriera anche economicamente

Il 19 gennaio 2026 segna una svolta importante nella carriera di Francesco Maestrelli, giovane tennista italiano di 23 anni. Alla sua prima partecipazione agli Australian Open, conquista una vittoria significativa che potrebbe aprire nuove opportunità sia dal punto di vista sportivo che economico. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel suo percorso, confermando il suo talento e la determinazione nel mondo del tennis internazionale.

Il 19 gennaio 2026 sarà una data che Francesco Maestrelli, tennista italiano di 23 anni, ricorderà per tutta la vita. L’azzurro – numero 137 nella classifica mondiale Atp, suo best ranking fino a oggi – ha infatti vinto una battaglia lunga tre ore e mezza contro Terence Atmane (numero 64 del ranking Atp) al primo turno degli Australian Open, all’esordio in uno slam. 3-2 (6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1) il finale, con Maestrelli che si è lasciato andare a un’esultanza liberatoria a fine partita. Un match che permette a Maestrelli di dare una svolta alla sua carriera, non tanto per la classifica (passerà adesso alla 111esima posizione, guadagnando circa 40 posizioni), ma da un punto di vista economico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open

Francesco Maestrelli ha inaugurato con successo il suo debutto agli Australian Open 2026, superando al primo turno Terence Atmane dopo una lunga maratona di oltre tre ore. L’azzurro, qualificato e al suo primo main draw di un Grand Slam, ha dimostrato grande tenacia, vincendo in cinque set e avanzando nel torneo di Melbourne. Questa vittoria segna un importante traguardo nella sua carriera tennistica.

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, permettendogli di competere al più alto livello del tennis internazionale. La sua presenza nel main draw di uno Slam segna un passo significativo nel percorso di crescita del giocatore e un momento di rilievo per il tennis italiano.

