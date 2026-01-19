Australian Open 2026 Sinner e Musetti debuttano il 20 gennaio | orario e dove vederli in tv

Il 20 gennaio 2026, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti esordiranno agli Australian Open. Sinner, numero 2 del mondo, affronterà Hugo Gaston, mentre Musetti, numero 5, sfiderà Raphaël Collignon. Di seguito, orari e dettagli su come seguire le loro partite in tv.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttato il 20 gennaio agli Australian Open 2026. Il numero 2 e il numero 5 del mondo affronteranno rispettivamente il francese Hugo Gaston (93) e il belga Raphaël Collignon (72). Sempre nella notte tra lunedì e martedì (ora italiana) scenderanno in campo anche altri tre italiani: Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Luca Nardi. Gli azzurri in campo nella notte italiana: orario e dove vederli in tv. Ecco gli incontri dei tennisti azzurri a Melbourne: Darderi -Garin, 20 gennaio, ore 1.00. Sonego -Taberner, 20 gennaio, ore 1.00. Musetti -Collignon, 20 gennaio, ore 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gli Australian Open 2026 inizieranno con il primo turno nelle giornate di domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Tra gli italiani confermati, Paolo Paolini ha già il suo debutto garantito, mentre per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti l’esito è ancora incerto. La competizione si svolgerà nell’arco di tre giorni, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire le prime sfide dei tennisti italiani nel torneo.

Dove vedere in tv Musetti-Collignon, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti esordirà agli Australian Open 2026 martedì 20 gennaio. Per seguire la partita contro Collignon, ecco le informazioni su orario, programma e modalità di streaming. Scopri dove guardare l’incontro in tv e online, per seguire in tempo reale l’andamento del match e tutte le novità del torneo.

