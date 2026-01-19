Domani, 20 gennaio, si concluderà il primo turno dei singolari e inizieranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026. La terza giornata vedrà scendere in campo nove italiani, con sei impegnati nel loro esordio in singolare. Ecco gli orari, il programma e le informazioni su come seguire gli incontri in televisione e online.

Si completerà il primo turno dei tabelloni di singolare e si apriranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026 di tennis: domani, martedì 20 gennaio, nella terza giornata, scenderanno in campo ben 9 italiani, dei quali 6 impegnati nell’esordio in singolare. Toccherà a Jannik Sinner contro il transalpino Hugo Gaston, a Lorenzo Musetti contro il belga Raphael Collignon, a Luciano Darderi col cileno Cristian Garin, a Luca Nardi col qualificato cinese Wu Yibing, a Lorenzo Sonego con lo spagnolo Carlos Taberner, e ad Elisabetta Cocciaretto con l’austriaca Julia Grabher. Nel tabellone di doppio femminile esordiranno Sara Errani e Jasmine Paolini, che sfideranno la britannica Maia Lumsden e la cinese Tang Qianhui, infine nel torneo maschile giocherà anche Mattia Bellucci, in coppia col magiaro Fabian Marozsan, contro il lusitano Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

