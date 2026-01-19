Australian Open 2026 Musetti ma non solo | gli italiani in campo martedì 20 gennaio

Il primo giorno di gare all'Australian Open 2026 vedrà in campo anche quattro tennisti italiani oltre a Jannik Sinner. Martedì 20 gennaio, a Melbourne, gli atleti italiani affronteranno le loro sfide nel primo turno del torneo, confermando la presenza e l’impegno del nostro tennis su uno dei palcoscenici più importanti del circuito internazionale.

Melbourne, 19 gennaio 2025 - Oltre a Jannik Sinner, sono quattro gli italiani che scenderanno in campo nella giornata di martedì 20 gennaio per il primo turno dell'Australian Open 2026. Occhi puntati soprattutto su Lorenzo Musetti. Il numero 5 del mondo sfida Raphaël Collignon, numero 72 del ranking Atp. Un avversario che ai tifosi italiani non può che ricordare l'ultima Coppa Davis, quando in semifinale il classe 2002 belga è stato sconfitto da Matteo Berrettini per 6-3, 6-4 sul cemento di Bologna. Non ci sono invece precedenti con Musetti, che nonostante l'enorme differenza in classifica dovrà prestare attenzione a un avversario capace di mandare al tappeto nel corso della propria carriera giocatori del calibro di Alex de Minaur e Casper Ruud. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Australian Open 2026: tutti gli orari degli italiani in campo martedì 20 gennaio

Australian Open 2026, non solo Sinner: tutti gli italiani in campo e quando giocano

