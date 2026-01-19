Australian Open 2026 Melbourne ospita l’Italian day | Sinner guida il plotone azzurro

L'Australian Open 2026 si svolgerà a Melbourne, con un evento speciale dedicato agli italiani: l'Italian Day. Durante la terza giornata, i tifosi potranno seguire le performance dei tennisti azzurri, con Sinner in prima linea. Un'occasione per sostenere i rappresentanti del tennis italiano in un contesto internazionale, in un ambiente che celebra la passione e la tradizione sportiva del nostro paese.

Sarà un vero e proprio Italian day quello che attende gli appassionati nella terza giornata degli Australian Open 2026. Saranno infatti sei i giocatori italiani impegnati nei match che completano il programma del primo turno del tabellone di singolare maschile e di quello del singolare femminile. Inizia la rincorsa di Jannik Sinner verso un nuovo appuntamento con la storia: in caso di nuovo trionfo, il vincitore delle ultime due edizioni, diventerebbe il quarto tennista nella storia a conquistare tre titoli consecutivi in Australia. Il detentore del titolo affronta, nel match che inaugura la sessione serale sulla Rod Laver Arena, il francese Hugo Gaston. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Bellucci-Ruud 1-6 2-6 4-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: dominio assoluto del norvegese, l’azzurro saluta Melbourne

Risultato finale: Bellucci perde contro Ruud in tre set (1-6, 2-6, 4-6) nel match degli Australian Open 2026. Il norvegese si impone con autorità, mentre l’azzurro conclude il suo percorso a Melbourne. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale su OA Sport per tutte le novità e analisi sulla partita.

Australian Open Opening Week 2026: cambia il programma delle esibizioni, Sinner e Alcaraz protagonisti a Melbourne

L'Australian Open Opening Week 2026 a Melbourne presenta un nuovo programma per le esibizioni dei primi quattro giorni, che costituiscono un momento importante dell'evento. Durante questa settimana, i match di esibizione offrono agli appassionati un'anteprima del torneo principale, con protagonisti di spicco come Sinner e Alcaraz. Le modifiche al calendario mirano a garantire un’esperienza più fluida e coinvolgente, mantenendo alta l’attenzione sullo spettacolo tennistico.

