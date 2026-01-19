Australian Open 2026 Italia in chiaro-scuro | Arnaldi e Bellucci eliminati Maestrelli va avanti

All'inizio degli Australian Open 2026, l’Italia registra un bilancio contrastante: Matteo Arnaldi e Luca Bellucci sono stati eliminati, mentre Filippo Maestrelli prosegue nel torneo. La competizione si svolge a Melbourne, con i primi incontri che delineano i favoriti e le sorprese di questa fase iniziale. Analizziamo gli sviluppi e le prospettive del tennis italiano in questa edizione del Grand Slam.

Melbourne, 19 gennaio 2026 – Matteo Arnaldi eliminato al primo turno degli Australian Open 2026. L’azzurro, oggi 19 gennaio, è stato sconfitto dal russo Andrei Rublev, testa di serie numero 13, che si è imposto agevolmente per 6-5, 6-2, 6-3 in 1h52’. Spicca il k.o. del canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero 7, che all’inizio del quarto set si è ritirato contro il portoghese Nuno Borges per un problema muscolare al quadricipite. Se ne va subito, quindi, un big nella parte alta del tabellone: un potenziale ostacolo in meno per lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Tra le altre teste di serie, avanti l’australiano Alex De Minaur (numero 6) che ha piegato in 3 set lo statunitense MacKenzie McDonald (6-2, 6-2, 6-3), e il russo Daniil Medvedev (numero 11), che non ha perso nemmeno un set contro l’olandese Jesper De Jong (7-5, 6-2, 7-6).🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Maestrelli incanta Melbourne, Arnaldi e Bellucci salutano subito l’Australian Open

Il primo giorno dell’Australian Open 2026 ha riservato luci e ombre per il tennis italiano. Mentre Maestrelli ha mostrato ottime prestazioni a Melbourne, Arnaldi e Bellucci hanno salutato già la competizione. Un avvio che testimonia le sfide e le opportunità di un torneo sempre più competitivo, segnando un momento importante per il tennis italiano nel contesto internazionale.

Australian Open 2026, notte da big a Melbourne: Gauff, Swiatek e Djokovic. In campo anche Arnaldi, Bellucci e Maestrelli | Orari e dove vedere

La seconda giornata degli Australian Open 2026 a Melbourne offre incontri di rilievo, tra cui le sfide di Gauff, Swiatek e Djokovic. In campo anche Arnaldi, Bellucci e Maestrelli. L’evento, in programma nella notte tra domenica e lunedì 19 gennaio, si svolge con orari e modalità di visione da seguire attentamente. Un appuntamento importante per gli appassionati di tennis che desiderano seguire le prime fasi del torneo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Australian Open 2026: come e dove vederli in Italia tra streaming e TV - Guida completa su dove e come vedere gli Australian Open 2026 in Italia, tra streaming ufficiali, abbonamenti disponibili e possibilità di utilizzo della VPN. tomshw.it