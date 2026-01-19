Aurora Venosa, nota per il suo percorso da XFactor a La Preside, con Luisa Ranieri, condivide il suo percorso tra musica e recitazione. Cresciuta in un ambiente di sacrifici, considera il sostegno della famiglia, in particolare di suo padre, fondamentale. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo si combina ora con il ruolo di attrice nella serie TV in onda su Rai Uno, confermando il suo talento poliedrico.

Una giovane cantante e attrice nella serie tv “La Preside” con Luisa Ranieri, in onda su Rai Uno il lunedì in prima serata. Nei panni di Jessica D’Amore, studentessa dell’istituto Morano al Parco Verde di Caivano, la 18enne campana Aurora Venosa interpreta il ruolo di una ragazza che ha tanta voglia di farsi ascoltare. Nel corso delle puntate dedicate alla storia di Eugenia Carfora, la coraggiosa dirigente scolastica di una delle periferie simbolo in Italia, l’artista cresciuta a Torre Annunziata si esprime così, proprio con quella sua voce che abbiamo conosciuto nel 2024 alle audizioni e ai Bootcamp di X Factor e, annunciando un suo nuovo singolo in uscita prossimamente, si racconta nella rubrica “Leggo di te” tra desideri, affetti ed emozioni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Aurora Venosa da XFactor a La Preside: «Un periodo bellissimo, dietro ci sono tanti sacrifici anche da parte della mia famiglia. Papà il mio portafortuna»

Leggi anche: Aurora Venosa, da X Factor a La Preside: “Luisa Ranieri? Da ammirare. Tra 10 anni mi vedo così”

“La Preside”, intervista ad Aurora Venosa: “I giovani di oggi hanno paura di parlare. Mi sono molto rispecchiata in Jessica”

In questa intervista, Aurora Venosa, nota come “La Preside” dopo X-Factor, parla della sua transizione nel mondo dello spettacolo. Racconta delle sfide affrontate e delle emozioni legate al debutto come attrice nella miniserie in onda su Raiuno dal 12 gennaio. Un'occasione per conoscere da vicino una figura che, oltre alla musica, si mette alla prova con nuove esperienze artistiche.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Aurora Venosa, da X Factor a La Preside: “Jessica mi somiglia, anche io ho una voce che vuole farsi sentire” - A 18 anni, dopo X Factor, Aurora Venosa debutta su Rai 1 con "La Preside": l'intervista all'attrice e cantante ... virgilio.it