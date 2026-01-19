Attraversa la strada viene travolto e ucciso a 65 anni | tragico incidente a Palestrina

Un uomo di 65 anni ha perso la vita in un tragico incidente a Palestrina mentre attraversava la strada. Dopo essere stato investito, l’automobilista coinvolto è fuggito, ma alcune ore più tardi si è presentato presso la caserma. Le autorità stanno approfondendo la dinamica dell’accaduto e le responsabilità, nel rispetto della vicenda e delle persone coinvolte.

Stefano travolto e ucciso mentre attraversa la strada. Il tragico investimento venerdì a Roma. Era originario di Anzio

Venerdì sera a Roma, Stefano Bottari, un giovane di 27 anni originario di Anzio, è stato tragicamente investito e ucciso mentre attraversava la strada in via della Grande Muraglia, nel quartiere Eur-Torrino. L'incidente ha sconvolto la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona.

Tragico incidente a Poirino: investito da un ventenne mentre attraversa la strada, Pietro Cavaglià muore a 93 anni

Un incidente stradale a Poirino ha coinvolto Pietro Cavaglià, 93 anni, investito da un giovane mentre attraversava la strada con il deambulatore. Dopo sei giorni di ricovero al Cto di Torino, l’anziano è deceduto. L’evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle aree pedonali e sulla tutela delle persone anziane in strada.

