L’attacco della Juventus è sotto osservazione: tra stipendi elevati e pochi gol segnati, il costo medio per ogni rete si aggira attorno a 1,7 milioni di euro. A Cagliari, le punte non hanno ancora trovato la via del gol, evidenziando un problema sia sportivo che economico, considerando anche gli ingaggi di Milik e Vlahovic. Analizziamo le dinamiche di un reparto offensivo in difficoltà e le implicazioni finanziarie per il club.

"Una rondine non fa primavera e nemmeno un branco di rondini fa estate". È con questa metafora un po’ criptica che Luciano Spalletti, dopo Cagliari-Juventus, ha risposto a un giornalista che chiedeva se un po’ più di peso in attacco non sarebbe tornato utile ai bianconeri per sfondare il fortino rossoblù. Con il detto ornitologico che ha modificato di proprio pugno per l’occasione, l’allenatore ha voluto spiegare che secondo la sua opinione il problema della punta fisica non si può sollevare solo quando la Signora non vince: alla prova dei numeri, però, c’è indubbiamente qualcosa che non funziona nel reparto offensivo bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attacco Juve, stipendi alti e pochi gol: tra David, Openda e compagnia ogni gol costa 1,7 milioni

Leggi anche: Vlahovic non fa gol, David fa assist agli avversari, Openda è una comparsa: Juve, attacco da incubo

Juve, problema centravanti: David e Openda senza gol

La Juventus affronta una fase di difficile definizione in attacco, con David e Openda ancora a secco di gol. La stagione prosegue tra sfide e opportunità, mentre le altre big della Serie A cercano di consolidare la propria posizione in classifica. La situazione impone riflessioni strategiche e attenzione ai prossimi incontri, in un contesto di equilibrio e competitività tra le principali pretendenti al titolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, attacco senza peso - Juventus, attacco senza peso: a Cagliari zero tiri in porta e costi fuori controllo Flop offensivo bianconero: stipendi altissimi, rendimento troppo basso «Una rondine non fa primavera, ... tuttojuve.com