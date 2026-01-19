Asti locale chiuso | spettacoli pirotecnici non autorizzati dopo il dramma di Crans-Montana controlli serrati

A Asti, un locale è stato chiuso per sette giorni a seguito di spettacoli pirotecnici non autorizzati e violazioni amministrative. L’intervento è arrivato dopo il tragico evento di Crans-Montana, con controlli più stringenti sul rispetto delle norme di sicurezza. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire simili incidenti in futuro.

È stata disposta la chiusura temporanea di un ristorante ad Asti per ripetute violazioni delle norme di sicurezza e ordine pubblico. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato da episodi di spettacoli pirotecnici non autorizzati e da irregolarità amministrative riscontrate nel locale. Le ragioni della chiusura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il ristorante per 7 giorni è stata presa a seguito di approfonditi accertamenti condotti dalla Polizia Locale e dalla Squadra Amministrativa della Questura di Asti. L’intervento si è reso necessario dopo che, nel mese di dicembre scorso, sono stati segnalati due episodi di esplosioni di fuochi d’artificio nelle pertinenze del locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Crans-Montana: sindaco vieta spettacoli pirotecnici al chiuso

Il Comune di Crans-Montana ha deciso di vietare gli spettacoli pirotecnici al chiuso, in seguito all’incendio al bar Le Constellation che ha causato 40 vittime. La misura mira a prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici e privati del territorio. La decisione riflette l’attenzione dell’amministrazione verso la tutela dei cittadini e il rispetto delle norme di sicurezza.

