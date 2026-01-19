Asta benefica promossa dal Coni | donazioni di sportivi e artisti

Il Coni provinciale, sotto la guida del professor Giuseppe Saviano, ha promosso un’asta benefica a sostegno dell’Associazione Babbaalrum. Numerosi sportivi e artisti hanno aderito all’iniziativa, contribuendo con donazioni per supportare progetti sociali e culturali. La partecipazione di personalità di diversi settori testimonia l’impegno collettivo nel promuovere valori di solidarietà e solidarietà attraverso questa iniziativa.

Tempo di lettura: 7 minuti VID-20251231-WA0008 Tantissimi gli artisti e sportivi che hanno aderito all’iniziativa promossa dal Coni provinciale guidato dal professor Giuseppe Saviano, per un’asta benefica a favore dell’Associazione Babbaalrum. Le donazioni saranno messe all’asta i l 24 gennaio prossimo in una iniziativa pubblica presso l’ex Carcere Borbonico di Avellino. Dalle ore 10:00 le donazioni saranno messe in esposizione, poi alle 18:00 partirà l’asta. ARTISTI Eugenio Corsi: è il nostro banditore d’asta. Attore, imitatore, cabarettista, scrittore. Ha collaborato con Pippo Franco e la “Compagnia del Bagaglino” Michele Roscica: uomo orchestra partenopeo, si è esibito in numerose piazze italiane ed estere (sud america, europa dell’est). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

