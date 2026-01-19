Assemblea M5S Lazio Conte attacca il Governo | Carovita fuori controllo politica ridotta a spot

Si è conclusa la prima parte dell’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle Lazio, durante la quale sono state discusse e approvate le proposte emerse nelle assemblee provinciali del 2025. Tra i temi principali, il leader Conte ha sottolineato come il carovita sia ormai fuori controllo, criticando l’operato del Governo e evidenziando la necessità di un confronto più serio e concreto sulle questioni sociali ed economiche.

Roma, 19 gennaio 2026 – Si è conclusa la prima parte dell’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio, con l’approvazione di un documento finale che raccoglie proposte e indirizzi emersi dalle assemblee provinciali svolte nel corso del 2025. Sanità, sicurezza, diritto all’abitare, mobilità e ambiente hanno rappresentato i nodi principali del confronto, articolato in panel tematici che hanno coinvolto i vertici regionali e nazionali del movimento. Alla mattinata di lavori hanno partecipato, tra gli altri, il coordinatore regionale Carlo Colizza, i coordinatori provinciali Alessio Guain, Daniela Lucernoni, Massimo Erbetti, Roberto Casanica e Maria Ciolfi, oltre ai consiglieri regionali Adriano Zuccalà e Valerio Novelli e ai deputati Ilaria Fontana e Francesco Silvestri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il dibattito sul prossimo referendum riguarda la proposta di modificare le modalità di elezione di una parte del Consiglio superiore della magistratura. Il Movimento 5 Stelle richiede chiarezza sulla posizione del governo, sollevando dubbi sulla volontà di mantenere un equilibrio tra politica e magistratura. La questione è al centro di un confronto che coinvolge istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di garantire trasparenza e autonomia nel sistema giudiziario italiano.

L’Assemblea del M5S Lazio a Roma ha evidenziato l’importanza di mettere al centro delle politiche sanitarie le persone, non solo le malattie. Il progetto “Cure e Assistenza in Rete” mira a garantire un’assistenza oncologica più completa e diffusa, migliorando l’accesso alle cure e la qualità della vita dei pazienti. Un approccio orientato a valorizzare il ruolo dei cittadini nel percorso di cura, promuovendo un sistema sanitario più equo e efficiente.

