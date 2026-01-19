Assegno unico gennaio 2026 | il calendario dei pagamenti gli importi e tutte le novità del nuovo anno

L'assegno unico di gennaio 2026 si avvicina, con aggiornamenti su importi, calendario dei pagamenti e novità. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2025 del decreto interministeriale, Mef e Ministero chiariscono le modalità di erogazione e eventuali variazioni per il nuovo anno. Questa guida riassume le principali informazioni per comprendere le novità e pianificare al meglio le proprie esigenze familiari.

Pagamento Assegno Unico a gennaio 2026, date di accredito Inps e di quanto aumentano gli importi - L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 21 e il 22 gennaio 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione ... fanpage.it