Oggi al Tribunale di Avezzano si discuterà l’ammissione delle prove nel procedimento relativo all’assassinio dell’Orsa Amarena, avvenuto mentre si trovava con i suoi cuccioli. La vicenda solleva questioni sulla tutela della fauna e sulla responsabilità degli eventuali colpevoli. La discussione si concentra sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove, nel rispetto delle normative vigenti e del rispetto per la natura.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uccisione dell’Orsa Amarena, mentre era con i suoi cuccioli, oggi verranno ammesse le prove, nel processo che vede L.A. imputato per aver sparato senza motivo a mamma orsa nell’estate del 2023. Oggi in aula dopo la denuncia del Partito Animalista Italiano, presentata dal presidente avv. Cristiano Ceriello, per l’ammissione di testi e materiale probatorio per uno degli eventi che nel 2023 mise sotto shock l’Abruzzo, l’uccisione di uno dei suoi simboli. Come ricorda l’avv. Ceriello L.A., queste le iniziali dell’uomo che uccise mamma Amarena, dovrà rispondere delle accuse di uccisione di animali aggravata da crudeltà correlata dall’assenza di valida giustificazione ed esplosioni pericolose in luogo abitato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Assassinio dell’Orsa Amarena, oggi al Tribunale di Avezzano verranno ammesse le prove

Al via il processo per la morte dell’orsa Amarena, uccisa a fucilate nel 2023

Il 19 gennaio ad Avezzano si apre il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nel 2023. Amarena, simbolo del Parco d'Abruzzo, fu trovata morta a colpi di fucile nella notte tra agosto e settembre. L'udienza mira a fare luce sulle circostanze di questo episodio e sui responsabili, nel rispetto delle normative sulla tutela della fauna e della biodiversità.

Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: la Lega Antivivisezione ammessa come parte civile

Il 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile. Di fronte a questo grave episodio, la Lega Antivivisezione ha ufficialmente ammesso la propria costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario avviato per fare luce sulla vicenda. La notizia segna un passaggio importante nel percorso di giustizia e tutela degli animali selvatici.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: la Lega Antivivisezione ammessa come parte civile - Il 19 gennaio prima udienza al tribunale di Avezzano per la morte dell'orsa simbolo d'Abruzzo per cui imputato è Andrea Leombruni cui si contesta anche l'aggravante della crudeltà ... ilpescara.it