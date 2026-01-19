Lunedì 19 gennaio ad Avezzano si terrà l’udienza relativa all’assassinio dell’orsa Amarena. In quella sede verranno ammesse le prove del caso, con la presenza del Partito Animalista Italiano e altre organizzazioni animaliste, assistite dall’avvocato Cristiano Ceriello. La discussione si concentra sulla valutazione delle evidenze legali relative all’episodio, nel rispetto delle procedure giudiziarie e delle normative vigenti.

Ammissione delle prove nel tribunale di Avezzano lunedì 19 gennaio per l'assassinio dell'orsa Amarena con il Partito Animalista Italiano difeso dall'avvocato Cristiano Ceriello in aula, insieme ad altre realtà animaliste. L'orsa Amarena era stata uccisa mentre era con i suoi cuccioli.Il processo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Assassinio dell’Orsa Amarena, oggi al Tribunale di Avezzano verranno ammesse le prove

Oggi al Tribunale di Avezzano si discuterà l’ammissione delle prove nel procedimento relativo all’assassinio dell’Orsa Amarena, avvenuto mentre si trovava con i suoi cuccioli. La vicenda solleva questioni sulla tutela della fauna e sulla responsabilità degli eventuali colpevoli. La discussione si concentra sull’accertamento dei fatti e sulla valutazione delle prove, nel rispetto delle normative vigenti e del rispetto per la natura.

Inizia il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena: la Lega Antivivisezione ammessa come parte civile

Il 31 agosto 2023, l’orsa Amarena, simbolo del Parco nazionale d’Abruzzo, è stata uccisa con un colpo di fucile. Di fronte a questo grave episodio, la Lega Antivivisezione ha ufficialmente ammesso la propria costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario avviato per fare luce sulla vicenda. La notizia segna un passaggio importante nel percorso di giustizia e tutela degli animali selvatici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Assassinio dell'orsa Amarena, in tribunale verranno ammesse le prove - Ammissione delle prove nel tribunale di Avezzano lunedì 19 gennaio per l'assassinio dell'orsa Amarena con il Partito Animalista Italiano difeso dall'avvocato Cristiano Ceriello in aula, insieme ad ... ilpescara.it