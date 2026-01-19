Asl Taranto | psicologo di base dal 2 febbraio Servizio sperimentale

L’Asl Taranto ha avviato un servizio sperimentale di psicologia di base, attivo dal 2 febbraio. L’obiettivo è supportare e integrare le attività di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, case della salute e case di comunità, migliorando l’assistenza ai cittadini pugliesi. Questa iniziativa mira a rispondere ai bisogni assistenziali di base, in conformità con le disposizioni della legge regionale.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: “Sostenere e integrare l’azione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle case della salute e delle case di comunità nell’intercettare e nel rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini e delle cittadine pugliesi” è questa la finalità, individuata dalla legge regionale n. 112023, del Servizio di psicologia di base, che sarà attivo in ASL Taranto a partire dal 2 febbraio. Grazie al progetto, sperimentale e promosso dalla Regione Puglia, quindi implementato da ogni azienda sanitaria, sarà possibile accedere al servizio con impegnativa del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta laddove verrà evidenziata una necessità di un percorso di cura per questioni legate all’adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica) o a fasi del ciclo di vita; disagi emotivi transitori, sintomatologia ansioso-depressiva legati a eventi stressanti; sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia; scarsa aderenza alla cura o richiesta impropria di prestazioni sanitarie e, infine, problematiche psicosomatiche. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

L’Asl di Lecce ha avviato il programma di psicologia di base, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 11 del 2023. Questa iniziativa mira a offrire servizi di supporto psicologico accessibili sul territorio, inserendosi nel progetto di potenziamento della sanità di prossimità. La fase sperimentale rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più vicino alle esigenze della comunità.

La carenza di medici di base a Taranto sta lasciando molti cittadini senza adeguata assistenza sanitaria. Dopo il pensionamento dei medici di famiglia, sono frequenti le difficoltà nel trovare un nuovo medico. Questa situazione rischia di compromettere la salute e il benessere della comunità. È urgente che la Regione e l’ASL intervengano tempestivamente per garantire servizi sanitari essenziali e tutelare i diritti dei cittadini.

