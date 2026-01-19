Ascolti tv il ‘Milionario’ vince con 16,6% Bene ‘Ornella senza fine’ su Nove

(Adnkronos) – Il game show condotto da Gerry Scotti 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' in onda ieri, domenica 18 gennaio, su Canale 5, ha vinto la sfida del prime time con 2.241.000 spettatori e il 16,6% di share mentre Rai1 con 'Prima di noi' ha conquistato 1.921.000 spettatori e l'11,2% di share. Bene il Nove che con lo speciale 'Ornella senza fine' di 'Che tempo che fa' ha incollato allo schermo 1.702.000 raggiungendo il 10,5% di share. Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Report' ha raccolto 1.548.000 (8,2% share) mentre Italia 1 con 'Le Iene' ha raggiunto 1.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Ascolti TV | Domenica 18 Gennaio 2026. Bene Ornella Senza Fine (10.5%), Milionario al 16.6%, flop Prima di Noi (11.2%)

Ecco un esempio di introduzione: Nella serata di domenica 18 gennaio 2026, le principali trasmissioni televisive hanno registrato risultati diversificati. Su Rai1,

Ascolti tv, vince Il Milionario, benino Ornella senza fine, flop per Prima di noi

Gli ascolti televisivi del 18 gennaio mostrano che Il Milionario si conferma il programma più seguito, conquistando la prima posizione. Su Rai 1, invece, la fiction Prima di noi continua a registrare risultati inferiori alle aspettative, evidenziando alcune difficoltà di audience. Ornella senza fine ottiene un risultato discreto, mentre altri programmi non raggiungono ancora gli obiettivi sperati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti tv, Il Milionario di Gerry Scotti schiaccia Prima di noi. Bene l'omaggio di Fazio a Ornella Vanoni - Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la serie Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una ... iltempo.it