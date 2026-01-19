Ascolti tv il ‘Milionario’ vince con 16,6% Bene ‘Ornella senza fine’ su Nove
(Adnkronos) – Il game show condotto da Gerry Scotti 'Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo' in onda ieri, domenica 18 gennaio, su Canale 5, ha vinto la sfida del prime time con 2.241.000 spettatori e il 16,6% di share mentre Rai1 con 'Prima di noi' ha conquistato 1.921.000 spettatori e l'11,2% di share. Bene il Nove che con lo speciale 'Ornella senza fine' di 'Che tempo che fa' ha incollato allo schermo 1.702.000 raggiungendo il 10,5% di share. Fuori dal podio troviamo Rai3 con 'Report' ha raccolto 1.548.000 (8,2% share) mentre Italia 1 con 'Le Iene' ha raggiunto 1.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
