Ecco i dati sugli ascolti tv di domenica 18 gennaio 2026. Su Rai 1 è stato trasmesso il programma

Ascolti tv domenica 18 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 18 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Prima di noi. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 18 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 18 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 18 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario

Ascolti tv domenica 4 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Report

Ecco un riepilogo degli ascolti tv di domenica 4 gennaio 2026, con i programmi più seguiti dagli spettatori. Su Rai 1 è andato in onda

Ascolti tv domenica 11 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Le Iene

Ecco gli ascolti tv di domenica 11 gennaio 2026: i programmi più seguiti sono stati Prima di noi su Rai 1, Chi vuol essere milionario e Le Iene. Di seguito, i dati Auditel e lo share delle trasmissioni più viste della serata, per offrire una panoramica precisa sull’audience televisiva di ieri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ascolti tv ieri 18 gennaio 2026: dati Auditel e share tv - Ascolti tv ieri 18 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 18 gennaio 2026. mam-e.it