Ascolti TV | Domenica 18 Gennaio 2026 Milionario 16.6% Prima di Noi 11.2% Ornella Senza Fine 10.5%

Nella serata di ieri, domenica 18 gennaio 2026, su Rai1 Prima di Noi ha interessato 1.921.000 spettatori pari all’ 11,2% di share. Su Canale5, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha conquistato 2.241.000 spettatori con uno share del 16,6%. Su Rai2, Il mio regno per una farfalla intrattiene 608.000 spettatori ( 3,1% ). Su Italia1, dopo la presentazione ( 998.000 – 4,9% ), Le Iene incolla davanti al video 1.171.000 spettatori con il 9%. Su Rai3, dopo Report Lab ( 1.118.000 – 5,6% ) e la presentazione ( 1.302.000 – 6,4% ), Report segna 1.548.000 spettatori pari all’ 8,2% ( Report Plus a 1.108.000 e 7,2% ). 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Ascolti TV | Domenica 11 Gennaio 2026. Il Milionario al 18%, Prima di Noi non va (14%), bene Le Iene (10.9%)

