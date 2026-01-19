Ascolti tv di Ornella senza fine | quanto ha fatto Fazio ieri sera? Numeri buoni ma non entusiasmanti!

Ieri sera, su Nove, Fabio Fazio ha condotto “Ornella senza fine”, una serata dedicata a Ornella Vanoni. La trasmissione ha ottenuto numeri positivi, anche se non eccezionali, riflettendo l’interesse per un evento che ha celebrato una figura fondamentale della musica italiana. Un appuntamento che ha permesso di ricordare con rispetto e sensibilità un’artista amata da generazioni.

Ieri sera, sul Nove, Fabio Fazio ha condotto – con evidente commozione – Ornella Senza Fine, una serata evento per ricordare e commemorare una delle più grandi cantanti della storia della musica italiana, Ornella Vanoni. Ospiti, aneddoti, ricordi e tanta tenerezza: questi gli ingredienti dello show, che ha visto la partecipazione anche di Luciana Littizzetto, nelle vesti di co-conduttrice, e tantissimi cantanti e interpreti di successo. Ma com’è andato il programma in termini di ascolti tv? L’affetto del pubblico è stato tanto, specie sui social, dove la trasmissione è diventata un evento irripetibile, ma cosa ci dice l’ auditel? Ascolti tv Ornella Senza Fine: ecco quanto ha fatto Fazio ieri sera sul Nove. 🔗 Leggi su Donnapop.it

