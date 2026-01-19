Arsenal verso Milano | ultime prove prima dell’Inter

L'Arsenal si prepara alla trasferta di Milano in vista della partita di UEFA Champions League contro l’Inter. Nella mattinata di oggi, i Gunners terranno l’ultimo allenamento a Londra prima di partire nel pomeriggio. La sfida rappresenta un importante momento di verifica per la squadra di Londra, che cerca di consolidare la propria posizione nel girone europeo.

Vigilia europea per l’ Arsenal. I Gunners svolgeranno l’ultimo allenamento a Londra in mattinata, prima della partenza nel pomeriggio per Milano, dove li attende la sfida di UEFA Champions League contro l’ Inter. La squadra arriva dal pareggio 0-0 contro il Nottingham Forest, secondo risultato consecutivo senza reti, ma il cammino europeo resta impeccabile: sei vittorie e zero sconfitte, primato momentaneo nella competizione. Capitolo assenze. Mikel Arteta dovrà rinunciare a Riccardo Calafiori, fermato dall’infortunio rimediato contro il Brighton, e a Piero Hincapié. Nessun allarme invece per Bukayo Saka: l’utilizzo parziale a Nottingham è stato solo a scopo precauzionale in vista di San Siro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

