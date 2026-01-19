Just Eat for Business arriva come soluzione semplice e efficace per le aziende che desiderano gestire le spese di ristorazione. Con questa piattaforma, tutte le spese presso bar e ristoranti sono organizzate e monitorate in modo accurato, rispettando i budget di ogni singola realtà aziendale. Un servizio pensato per semplificare la gestione dei pasti aziendali, garantendo trasparenza e controllo.

TUTTE LE SPESE di bar e ristoranti organizzate e gestite al meglio, rispettando per ciascuno il proprio budget di spesa. A dare una mano alle aziende arriva anche in Italia (dove l’azienda è guidata dal country manager Daniele Contini) Just Eat for business, un servizio innovativo di food delivery pensato per accrescere il benessere dei dipendenti e semplificare la gestione amministrativa delle aziende. Food delivery che non sono biciclette che sfrecciano per la città ma anche un servizio che consiste in un credito che l’azienda può mettere a disposizione del dipendente, che potrà accedere in maniera semplice e comoda ad una vasta rete di oltre 28. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Arriva Just Eat for business: il food pensato per aziende

Food Talk | Archiviamo l'All you can eat e sostituiamolo con l'All you should eat (per star bene)

Nel percorso verso il benessere, è importante rivedere le proprie abitudini alimentari. L’ormai nota formula “All you can eat” si sta trasformando in “All you should eat”, riflettendo un approccio più equilibrato e sostenibile. Questa modifica mira a promuovere scelte alimentari più consapevoli, in linea con le esigenze di una vita sana. Un nuovo modo di concepire il cibo per prendersi cura di sé, senza rinunciare al piacere del pasto.

Leggi anche: Cos’è OpportunItaly, il programma di accelerazione del business per le aziende italiane

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Arriva Just Eat for business: il food pensato per aziende - TUTTE LE SPESE di bar e ristoranti organizzate e gestite al meglio, rispettando per ciascuno il proprio budget di ... msn.com