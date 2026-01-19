ARRIVA IN LIBRERIA IL NUOVO GIALLO MILANESE DI FABRIZIO CARCANO | IL VOLTO DELLA MEDUSA EDITO DA MURSIA

È disponibile in libreria il nuovo romanzo di Fabrizio Carcano,

Arriva oggi in libreria il giallo milanese ‘Il volto della Medusa’, edito da Mursia Editore, 19esimo romanzo firmato da Fabrizio Carcano, milanese trapiantato da qualche anno a Bergamo. Romanzo a tinte noir, ambientato tra la Milano dell’estate 1993 e quella dell’estate 2023, con una trama che corre su un doppio binario parallelo con un’indagine condotta in prima persona dal 50enne giornalista di nera, Federico Malerba. ge:kolumbus:liberoquotidiano:45916760 Negli ultimi giorni prima delle ferie il cronista viene inviato a Rapallo per raccontare il suicidio di un medico milanese, buttatosi in auto da una scogliera: scoprira’ che si tratta di un suo ex compagno di liceo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

“Il volto della Medusa”: in libreria il nuovo noir di Fabrizio Carcano

È disponibile in libreria “Il volto della Medusa”, il nuovo romanzo di Fabrizio Carcano pubblicato da Mursia Editore. Un noir che esplora temi di mistero e introspezione, offrendo una narrazione accurata e coinvolgente. L’opera si inserisce nel panorama letterario italiano come un esempio di scrittura sobria e riflessiva, adatta a lettori interessati a storie intense e ben costruite.

Il volto della Medusa: il nuovo thriller di Fabrizio Carcano

Il volto della Medusa di Fabrizio Carcano è un nuovo thriller che ripercorre un cold case tra Milano e Rapallo, riemerso dopo trent’anni. Attraverso un’indagine che coinvolge memoria, colpa e omicidi, il romanzo esplora le sfumature di un passato mai completamente sopito. Un racconto avvincente che invita a riflettere sulle tracce lasciate dal tempo e sulle conseguenze delle scelte passate.

