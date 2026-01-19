Il sindaco Massari ha recentemente giustificato la mancata comunicazione al consiglio comunale riguardo ai rilievi della Corte dei Conti regionale. Tuttavia, le sue dichiarazioni sono state giudicate inaccettabili da Tarquini, che ha richiesto chiarimenti e responsabilità. Questa vicenda solleva importanti questioni sulla trasparenza e sulla gestione delle informazioni all’interno dell’amministrazione comunale, evidenziando la necessità di un confronto chiaro e responsabile.

"Le giustificazioni del sindaco Massari in merito alla mancata informazione del consiglio comunale sui rilievi formulati dalla Corte dei Conti regionale sono inaccettabili. Ancora una volta l’amministrazione comunale ha dato prova di mancanza di lealtà e trasparenza ". Così Giovanni Tarquini -capogruppo della Lista civica per Reggio-, commenta la relazione della magistratura contabile sulle società partecipate. La sezione regionale della Corte dei Conti ha fatto pervenire il proprio documento il 30 dicembre 2025 con la chiara indicazione di fornirne informazione al consiglio comunale. Situazione che però, rileva Tarquini, non è avvenuta in nessun modo, nonostante le due riunioni di commissione bilancio del 9 e del 15 gennaio, propedeutiche alla discussione in consiglio in programma per lunedì 19 e martedì 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva anche l’attacco di Tarquini: "Dal sindaco scuse inaccettabili"

Blasioli (Pd): "Dal centrodestra scuse inaccettabili sui contributi per le parrucche agli oncologici, i bandi sono in ritardo"

Il centrodestra si trova sotto accusa per le scarse risposte sui contributi destinati ai pazienti oncologici, con ritardi nei bandi e dichiarazioni contestabili degli assessori Verì e Santangelo. La situazione evidenzia una gestione poco trasparente e una comunicazione inadeguata, che rischia di penalizzare coloro che necessitano di sostegno. È importante fare chiarezza e garantire risposte tempestive alle esigenze dei cittadini.

Leggi anche: Insulti sessisti a La Rocca Ruvolo, Roberta Zicari (Dc): "Parole inaccettabili, servono scuse”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Arriva anche l’attacco di Tarquini: "Dal sindaco scuse inaccettabili" - "Le giustificazioni del sindaco Massari in merito alla mancata informazione del consiglio comunale sui rilievi formulati dalla Corte dei ... ilrestodelcarlino.it