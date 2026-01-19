Arrestato Daniele Lorenzetti | è accusato di aver fatto bruciare un salone di bellezza

Daniele Lorenzetti è stato arrestato in relazione all’incendio doloso che ha distrutto un centro estetico a Rogno, avvenuto un mese dopo l’apertura. L’indagine ha portato anche all’arresto del presunto mandante dell’evento, confermando l’accusa di incendio doloso. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire le cause di eventi criminali e di garantire la sicurezza delle attività commerciali.

È stato rintracciato e arrestato anche il presunto mandante dell’incendio doloso che aveva ridotto in cenere un centro estetico di Rogno: le fiamme erano state appiccate a un mese dall’apertura dell’attività. Si tratta del 35enne bresciano Daniele Lorenzetti: residente a Pisogne, da tempo si.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Si è conclusa con l’arresto in Tunisia la vicenda legata all’incendio doloso del salone di bellezza ‘King Enes’ a Rogno, avvenuto il 18 novembre 2024. L’indagine ha portato all’identificazione di Daniele Lorenzetti, noto come “Drago”, come presunto mandante dell’atto. Ora si attende l’estradizione per chiarire le responsabilità e ricostruire le dinamiche di quanto accaduto in via Nazionale.

