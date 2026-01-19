Arezzo, cuore produttivo della Toscana, affronta sfide economiche che colpiscono sia gli imprenditori più esperti sia le aziende più giovani. Con un contesto in cui il mercato si fa sempre più difficile, molte realtà locali cercano di adattarsi alle nuove condizioni, spesso con risorse limitate. In questa situazione, il settore imprenditoriale si trova a navigare tra opportunità e ostacoli, riflettendo un panorama economico complesso e in evoluzione.

IL BUSINESS VA A GASOLIO (E NON È DETTO CHE PARTA) Arezzo – In Toscana l’impresa tira avanti, ma col bastone. Altro che startup, unicorni e innovazione: qui si va di dentiera, calendario 1978 e “un s’è mai fatto così”. Secondo un’indagine (serissima, purtroppo) pare che quasi il 40% degli imprenditori aretini abbia passato i 60, con punte che fanno tremare il defibrillatore e la Camera di Commercio insieme. In pratica, se entri in certe aziende e chiedi “chi è il titolare?”, ti rispondono: “Aspetta un attimo che finisce la pastiglia della pressione”. La Toscana resta terra di lavoro, sudore e bestemmie ben pronunciate, ma il problema è che a comandare sono sempre gli stessi. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo: imprenditori con le rughe, aziende col pannolone

Leggi anche: Arezzo, il lavoro nero vien fuori come l’unto: 4mila multe, un milione d’euro e imprenditori col sudore freddo

Riforma 4+2, dal 2026 diventa ordinamentale con imprenditori in cattedra e curriculum concordati con le aziende. Valditara: “539 percorsi autorizzati e 400 nuove adesioni”

A partire dal 2026, la riforma 4+2 diventerà ordinamentale, con insegnamenti affidati a imprenditori e percorsi concordati con le aziende. Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato 539 percorsi autorizzati e oltre 400 nuove adesioni, evidenziando un rafforzamento delle collaborazioni tra scuola e settore produttivo per un sistema formativo più aderente alle esigenze del mercato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60 - La provincia “più anziana” è Siena, dove il 44,6% dei titolari ha superato la soglia dei 60 anni, seguita da Firenze (40,4%) e Livorno (40,1%). msn.com

DOSSIER - Prestigio, sponsor e business. Gli imprenditori che mettono soldi nelle società sportive d'Arezzo https://cityne.ws/psudf facebook

Con la tappa presso la Camera di Commercio di Arezzo-Siena - Sede di Arezzo si è conclusa ieri l'edizione 2025 del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa, il #roadshow promosso da #Unioncamere con il diretto coinvolgimento dei Comitati per l’Imprend x.com