Arezzo necessita di un nuovo progetto politico che vada oltre le logiche del bipolarismo, spesso caratterizzate da contrapposizioni sterili e divisioni. È importante puntare su un modello che favorisca il dialogo e la collaborazione, mettendo al centro gli interessi concreti della città e dei cittadini. Solo così si potrà costruire un percorso di sviluppo sostenibile e condiviso, capace di rispondere alle reali esigenze di Arezzo.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – «Arezzo ha bisogno di un progetto politico nuovo, capace di andare oltre le logiche del bipolarismo che negli ultimi vent'anni hanno dominato la scena amministrativa cittadina – così Azione-Arezzo in una nota –  Un modello che superi contrapposizioni sterili, litigi e continue divisioni e che sappia rimettere al centro il lavoro concreto per la città e per i cittadini. Azione ritiene necessario avviare un percorso costruito dal basso, fondato sull'ascolto, sulla competenza e su una visione amministrativa credibile, individuando una figura candidata alla guida della città che rappresenti al meglio queste caratteristiche: una persona capace di dialogo, con solide relazioni istituzionali e con le competenze necessarie per affrontare le sfide che attendono Arezzo.

