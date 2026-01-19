Area ex polveriera Lega | Stop al progetto di trasformarla in location per eventi e festival musicali

Da riminitoday.it 19 gen 2026

L'area dell'ex polveriera è stata proposta per essere trasformata in una location per eventi e festival musicali. Tuttavia, questa proposta ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini e le autorità locali, che evidenziano possibili rischi e criticità. La decisione della Giunta Angelini di procedere con questa trasformazione è stata oggetto di dibattito, mettendo in discussione i benefici rispetto agli eventuali effetti negativi sulla zona e sulla comunità.

“Trasformare l'area dell'ex polveriera in location per eventi e festival musicali? No, grazie. I timori sollevati da questa improvvida decisione della Giunta Angelini superano di gran lunga i benefici. La richiesta che rivolgiamo all’amministrazione riccionese è quindi quella di fare un passo.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

