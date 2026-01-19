Arce preso alla guida con in corpo cocaina oppiacei e anfetamine

Durante un controllo stradale a Isoletta, Arce, i Carabinieri hanno rilevato che un conducente aveva nel sangue un mix di cocaina, oppiacei e anfetamine. L’intervento ha evidenziato l’uso di sostanze stupefacenti al volante, sottolineando l’importanza di verifiche costanti per la sicurezza stradale e il rispetto della normativa vigente.

Automobilista nei guai a Isoletta. Sin dai primi istanti dell'identificazione, il conducente ha manifestato un atteggiamento anomalo Un vero e proprio "mix" di sostanze stupefacenti nel sangue mentre si trovava alla guida. È quanto emerso durante un controllo stradale effettuato dai Carabinieri nella frazione di Isoletta, nel territorio comunale di Arce. L'operazione è stata condotta dai militari della Stazione di San Giovanni Incarico, supportati dai colleghi dell'Aliquota Radiomobile (NORM) della Compagnia di Pontecorvo. Durante un posto di blocco, i Carabinieri hanno intimato l'alt a un veicolo in transito.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Arriva da Londra con cocaina e anfetamine: arrestato all'aeroporto Un giovane a spasso con un coltello, un altro fermato alla guida con la cocaina: denunciati

