È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Juventus e Benfica in programma mercoledì sera allo Stadium. La designazione garantisce l’organizzazione e il corretto svolgimento dell’incontro, con un’attenzione particolare alle norme e alle regole del gioco. Di seguito i dettagli sul fischietto incaricato di arbitrare questa sfida europea.

Arbitro Juve Benfica, designato il fischietto del match in programma mercoledì sera allo Stadium. Ecco chi dirige la sfida. La Juventus conosce il nome del direttore di gara che arbitrerà la delicata sfida interna di Champions League contro il Benfica. La UEFA ha ufficializzato le designazioni per il turno europeo di questa settimana, affidando il fischietto dell’incontro a Serdar Gözübüyük. Il direttore di gara dei Paesi Bassi guiderà una squadra arbitrale quasi interamente connazionale allo Stadium. A bordocampo, gli assistenti arbitrali scelti per supportarlo sono Rogier Honig e Patrick Inia, mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Jeroen Manschot, chiamato a gestire le panchine in una notte fondamentale per il cammino continentale dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arbitro Juve Benfica, designato il fischietto del match di mercoledì. Ecco chi dirige la sfida

Arbitro Sassuolo Juve: designato il fischietto del match. Ecco chi dirige la sfida del Mapei Stadium

È stata annunciata la designazione arbitrale per la partita tra Sassuolo e Juventus, valida per la giornata di campionato. Il fischietto che dirigerà l'incontro al Mapei Stadium è stato ufficialmente designato e sarà presente sul campo per garantire il regolare svolgimento del match. Di seguito i dettagli sul refereee incaricato di arbitrare questa sfida.

Arbitro Juve Roma: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida dell’Allianz Stadium

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la sfida tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium. La partita, in programma sabato sera, vedrà l’assegnazione delle cariche arbitrali, con le decisioni che saranno fondamentali per l’andamento dell’incontro. Ecco le ultime novità sulla designazione dell’arbitro e le altre figure coinvolte nell’arbitraggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Juve-Benfica, designato l'arbitro Champions: c'è un precedente positivo, anche il Var non è una novità - I bianconeri preparano la gara contro i portoghesi e intanto scoprono le assegnazioni del direttore di gara per la sfida di mercoledì sera ... tuttosport.com