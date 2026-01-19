Aquila sconfitta con il Grosseto Marmorini Sapevamo che era dura Ripartiamo dal primo tempo

Nel match tra Montevarchi e Grosseto, i Grifoni si sono imposti con un risultato di 0-3. Marmorini ha commentato la partita, sottolineando la difficoltà dell’incontro e l’importanza di ripartire dal primo tempo. È stata una sfida che ha messo in evidenza la gestione del possesso e la capacità di approfittare delle occasioni, segnando un punto di riflessione per entrambe le squadre.

Mal di trasferta, la Scandone avvia la rivoluzione: arriva Flavio Gay La società dopo la sconfitta arrivata con l'Aquila ha annunciato il taglio di Quarisa e Beck, alla corte di dell'imperio arriva combo guard - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.