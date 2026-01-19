Aquila sconfitta con il Grosseto Marmorini Sapevamo che era dura Ripartiamo dal primo tempo
Nel match tra Montevarchi e Grosseto, i Grifoni si sono imposti con un risultato di 0-3. Marmorini ha commentato la partita, sottolineando la difficoltà dell’incontro e l’importanza di ripartire dal primo tempo. È stata una sfida che ha messo in evidenza la gestione del possesso e la capacità di approfittare delle occasioni, segnando un punto di riflessione per entrambe le squadre.
Arezzo, 19 gennaio 2025 – L'incontro numero 50 della storia di Montevarchi e Grosseto si è chiuso con un secco 0-3 a favore dei Grifoni di mister Paolo Indiani, bravi a gestire fin da subito il possesso palla ed a colpire nel momento giusto. Un match che al di là del risultato ha visto nel primo tempo un Montevarchi compatto che ha saputo subire cercando di colpire la difesa maremmana in contropiede. Nella ripresa la qualità offensiva e dei singoli del Grosseto è venuta fuori dando prova dell'enorme forza della capolista e di tutti i suoi giocatori sia per quanto riguarda i titolari che per quanto riguarda la panchina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
