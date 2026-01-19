Domani l’Inter affronta l’Arsenal in una sfida importante. In vista di questa partita, Chivu ha scelto il tandem d’attacco. Ecco le ultime notizie su formazione, infortuni, tempi di recupero e diffidati, aggiornate da Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giorno di vigilia per i nerazzurri di Chivu che domani giocheranno la cruciale sfida di Champions League contro l’ Arsenal. Tanti i dubbi ancora da sciogliere, ma in attacco si va verso il ritorno del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Thuram. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: Giorno di vigilia per la sfida contro l’Arsenal. Chivu ha scelto il tandem d’attacco

