Appiano Gentile Inter | Giorno di vigilia per la sfida contro l’Arsenal Chivu ha scelto il tandem d’attacco

Domani l’Inter affronta l’Arsenal in una sfida importante. In vista di questa partita, Chivu ha scelto il tandem d’attacco. Ecco le ultime notizie su formazione, infortuni, tempi di recupero e diffidati, aggiornate da Appiano Gentile.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. Giorno di vigilia per i nerazzurri di Chivu che domani giocheranno la cruciale sfida di Champions League contro l’ Arsenal. Tanti i dubbi ancora da sciogliere, ma in attacco si va verso il ritorno del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Thuram. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

