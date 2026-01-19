Appiano Gentile Inter | Giorno di vigilia per la sfida contro l’Arsenal Chivu ha scelto il tandem d’attacco
Domani l’Inter affronta l’Arsenal in una sfida importante. In vista di questa partita, Chivu ha scelto il tandem d’attacco. Ecco le ultime notizie su formazione, infortuni, tempi di recupero e diffidati, aggiornate da Appiano Gentile.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Giorno di vigilia per i nerazzurri di Chivu che domani giocheranno la cruciale sfida di Champions League contro l’ Arsenal. Tanti i dubbi ancora da sciogliere, ma in attacco si va verso il ritorno del tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Thuram. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, la rifinitura in vista dell’Arsenal: le ultime da Appiano Gentile - Visualizzazioni: 0 In casa Inter manca sempre meno alla super sfida di Champions League contro l’Arsenal di Arteta, valida per la penultima giornata della League Phase. calciostyle.it
VIDEO - #InterArsenal, tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile: allenamento e probabile formazione x.com
#Inter - Rifinitura per i nerazzurri pre #Arsenal ad Appiano Gentile: assenti i lungodegenti #Calhanoglu, #Dumfries, Palacios e Di Gennaro Lavoro a parte programmato a inizio allenamento per #LautaroMartinez: il capitano però non preoccupa e sarà in ca - facebook.com facebook
