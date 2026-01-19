Appena l’ho visto gli ho mandato un messaggio | Djokovic punzecchia Alcaraz per il nuovo servizio Che cosa è cambiato

Djokovic commenta con un messaggio il nuovo servizio di Alcaraz, nato dopo un esercizio di allenamento virale con un canestrino da basket. Questa modifica rappresenta un aggiornamento nel gioco del numero 1 al mondo, evidenziando come tecniche innovative possano influenzare le performance degli atleti di alto livello. Un dettaglio che sottolinea l’importanza dell’allenamento e dell’adattamento nel tennis professionistico.

Ricordate l’allenamento di Carlos Alcaraz con uno strano canestrino da basket? Quell’esercizio diventato virale nei giorni delle festività era propedeutico a una modifica nel servizio del numero 1 al mondo. Da quando si è presentato a Melbourne, già prima dell’inizio degli Australian Open, il nuovo servizio di Alcaraz è diventato uno dei temi caldi nel mondo del tennis. Nello specifico, lo spagnolo ha cambiato il lancio della pallina. In un modo che risulta tremendamente simile a quello utilizzato da Novak Djokovic. Che non ha mancato l’occasione per punzecchiare – con il sorriso sulle labbra, sia chiaro – il suo rivale: “Appena l’ho visto, gli ho mandato un messaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Djokovic si è accorto del servizio copiato da Alcaraz: "Gli ho mandato un messaggio, dobbiamo parlare"

