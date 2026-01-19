Aperta la Rsa dopo 5 anni di ritardi Giardino abitazioni e 110 posti letto

Dopo quasi sei anni dalla posa della prima pietra e diversi ritardi, è stata finalmente aperta la Rsa di Cornaredo, situata in via Adamello. La struttura comprende un giardino, abitazioni e 110 posti letto, offrendo un servizio di assistenza agli anziani. L’apertura segna la conclusione di un percorso complesso, caratterizzato da interruzioni legate alla pandemia e a questioni finanziarie, che hanno rallentato il progetto.

A quasi sei anni dalla posa della prima pietra (30 marzo 2019), con cinque anni di ritardo, uno stop dovuto alla pandemia da Covid, la risoluzione del contratto da parte della ditta appaltatrice Serena Orizzonti a causa della crisi economico finanziaria e subentro di una nuova società, è stata aperta la Residenza Sanitaria per Anziani di via Adamello a Cornaredo. Nessun taglio del nastro, nessuna comunicazione ufficiale, solo un post del sindaco Corrado D'Urbano. "Finalmente aperta la Rsa. Dopo una lunghissima serie di proroghe siamo riusciti ad arrivare all'apertura della Rsa di via Adamello - scrive il primo cittadino cornaredese - Dal 29 dicembre il Gruppo La Villa ha infatti avviato la propria attività all'interno della struttura.

