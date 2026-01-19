Ape sociale prorogata | chi può fare domanda per l’anticipo pensionistico Requisiti scadenze e beneficiari

L’Ape sociale, l’anticipo pensionistico rivolto a lavoratori in condizioni di fragilità, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026. Questa misura agevola chi si trova in situazioni di disoccupazione, cura familiare, invalidità o svolge lavori gravosi. Di seguito, si approfondiscono i requisiti, le scadenze e i beneficiari per chi desidera presentare domanda e accedere a questa forma di pensione anticipata.

Roma, 19 gennaio 2026 – L’Ape sociale – l’anticipo pensionistico pensato per chi è più vicino alla pensione ma si trova in condizioni di fragilità (disoccupazione, cura familiare, invalidità, lavori gravosi) – è stata prorogata, come più volte indicato, fino al 31 dicembre 2026. Da oggi, però, ci sono le istruzioni operative dell’Inps, che ha riaperto i canali per le domande di verifica dei requisiti. Cos’è davvero l’Ape sociale. È utile chiarirlo subito: l’Ape sociale non è un trattamento pensionistico in senso stretto, ma un’ indennità ponte che accompagna fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (o comunque del requisito pensionistico ordinario). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L'Ape Sociale 2026 rappresenta un'opzione per i lavoratori in condizioni di particolare difficoltà, consentendo di accedere anticipatamente alla pensione. In questa guida, si illustra come funziona il meccanismo, chi può beneficiarne e le scadenze per la presentazione della domanda, offrendo informazioni chiare e precise per orientarsi nel processo.

A partire dal 2026, si apre la possibilità di accedere alla pensione anticipata tramite l'Ape Sociale. In questa guida, vengono illustrati i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, offrendo informazioni chiare e aggiornate per chi desidera pianificare il proprio futuro previdenziale con attenzione e precisione.

